رامي مالك يفوز بالأوسكار عن دور فريدي ميركوري

حظي الفنان المصري رامي مالك بجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن بطولته في فيلم الملحمة البوهيمية الذي يجسد فيه دور فريدي ميركوري اثناء قيادته لفرقة كوين الموسيقية.

وتحدث مالك بعد تسلمه للجائزة عن أصوله المصرية وعبر عن امتنانه لجميع من ساعدوه على الوصول إلى تلك المكانة في عالم التمثيل واصفاً فوزه باللحظة الهائلة، وقال: "أنا ابن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكل واحد منكم ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة. إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي".

وكان مالك يتنافس على هذه الجائزة مع كل من كريستيان بايل وبرادلي كوبر وويليم دافو وفيغو مورتنسن، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وبرز مالك الذي يبلغ من العمر 37 عاماً كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة غولدن جلوب الكرة الذهبية وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

وينحدر مالك المولود في لوس أنجلس من أصول مصرية وقام بدور ميركري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى بريطانيا عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.