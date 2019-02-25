تراند اليوم : اغاني عن الكويت يوم التحرير الكويتي 25-2-2019 احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت || تاريخ استقلال...

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تقام اليوم الاثنين عدد من الاحتفالات الضخمة في الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني 58 ، كما ويشهد اليوم تعطيل للدراسة في المدارس الكويتية ، حيث قررت الحكومة الكويتية احتساب يوم الاثنين اجازة رسمية لجميع موظفي الحكومين والقطاع الخاص بمناسبة حلول اليوم الوطني في الكويت والذي يصادف يوم 25 فبراير 2019 .
اغاني عن الكويت 2019 :-
اجازات الكويت :-
بيان كامل العطلات الإجازات الرسمية الكويت 2019
- الثلاثاء (1-1-2019) رأس السنة الميلادية
- الاثنين (25-2-2019) اليوم الوطني الكويتي
- الثلاثاء (26 -2-2019) يوم التحرير
- الأربعاء (3-4-2019) الإسراء والمعراج
- الثلاثاء (4-6-2019) عيد الفطر
- الأربعاء والخميس (من 5 إلى 6-6 2019) أجازة عيد الفطر
- الأحد (11-8-2019) عيد الأضحى
- الاثنين (12-8-2019) أجازة عيد الأضحى
- السبت (31- 8-2019) راس السنة الهجرية
- السبت (9-11-2019) المولد النبوي