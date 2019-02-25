تراند اليوم : اليوم الوطني البحريني 2019

تحتفل البحرين كل عام بتاريخ استقلال البحرين حيث تسمى هذا اليوم "اليوم الوطني" ، حيث تقام العديد من الاحتفالات الوطنية المتنوعة داخل البحرين .

يوم الاستقلال في البحرين يصادف 15 أغسطس 1971. قامت بريطانيا بترحيل قواتها من السويس في أوائل عقد 1960.

أعلنت البحرين استقلالها رسميا في 15 أغسطس 1971 التي تمثلت في توقيع معاهدة صداقة مع بريطانيا أنهت الاتفاقات السابقة بين الجانبين .

تاريخ اليوم الوطني في البحرين الاثنين، 16 ديسمبر 2019 – الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 ، حيث يتم الاحتفال بالعيد الوطني على مدار يومين بسبب جلاء انجلترا، وجلوس أمير البحرين عيسى بن سليمان آل خليفة على عرش البلاد.