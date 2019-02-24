تراند اليوم : 241543903 … ماهو سر الرقم 241543903 ؟!

ماهو سر الرقم (241543903 ) ولماذا يشهد علميات بحث مكثفة على جوجل ؟!، وماسر الرؤوس داخل الثلاجة ؟! كل ذلك سنعرفكم عليه اليوم من خلال المقال التالي .

فلو وضعت الرقم 241543903 على محرك البحث جوجل، ستظهر لك نتيجة غريبة، ماذا تتوقع أن تكون؟ بضغطك على هذا الرقم ستظهر صور لأشخاص يحشرون رؤوسهم في الثلاجة أو الفريزر، فما العلاقة بين هذا الرقم وهذه الصور الغريبة؟

قصة هذه الصور بدأت في السادس من أبريل عام 2009 حين قام الفنان “ديفيد هورفيتز” بنشر صورة له واضعًا رأسه في الثلاجة تحت عنوان “241543903” عبر حسابه على فليكر، وبعد عدة أيام ظهر نفس التسلسل الرقمي في منشور على موقع تمبلر يطلب من القراء التقاط صور لهم، وهم يضعون رؤوسهم في الفريزر، مع الإشارة لها بالرقم “241543903”. وانتشرت الصور بشكل كبير جدًا، حتى أصبحت ظاهرة اجتاحت الإنترنت آنذاك.

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ديفيد هورفيتز الفنان غريب الأطوار اعتاد دومًا أن يقدم إرشادات غريبة للمتابعين في التصوير والفن، فلم تكن صور الرؤوس في الثلاجة، أغرب الأمور. فإذا ما كتبت هذه الكلمة على محرك البحث “thusterbodle” ستظهر لك مجموعة من الصور لأشخاص وجوههم مغطاة بالكامل بمعجون الحلاقة.

وقد جاءت هذه الفكرة لهورفيتز بعد أن نصح أحد أصدقائه والذي كان يعاني من ألم في الرأس، بأن يضعها في الفريزر. أما سر الرقم الذي اختاره فكان مزيجًا من الرقم التسلسلي لثلاجته والباركود لكيس من فول الصويا الخضراء المسلوقة، وحزمة من شعيرية سوبا اليابانية كانت بداخل الثلاجة. ديفيد هورفيتز فنان أمريكي يستخدم الكتب الفنية، والتصوير، والفن الاستعراضي، والفن الإلكتروني كوسائط لعمله.

هل ترغب في المشاركة بـ”241543903″؟

وفي حال رغبتك في المشاركة في تحدي البحث الغريب على رقم “241543903“، كل ما عليك فعلة هو تصوير نفسك خلال وضع رأسك في الثلاجة ونشر الصورة على الانترنت مع إضافة # “241543903” عليها.