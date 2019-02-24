تراند اليوم : هل مات بوتفليقة ؟!

يتسائل الكثيرين عن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، خصوصا بعد انتشار العديد من الشائعات التي تتحدث عن وفاته بعد تدهور وضعه الصحي .

فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ، بالعديد من الأخبار التي تتحدث عن وفاة بوتفليقة ، وتدهور وضعه الصحي .

فيما نفت عدد من المصادر المقربة من الرئيس الجزائر خبر الوفاة، مؤكدين أن الرئيس لا يزال على قيد الحياة.

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ويعاني الرئيس بوتفليقة من مشاكل صحية منذ مدة ألزمته التحرك عبر كرسي متحرك، كما أنه خضع لفحوصات وعلاجات طبية دقيقة بمستشفيات متخصصة في فرنسا في وقت سابق.