موقع الأزهر الشريف الرسمي لنتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 | الآن هنا نتيجة امتحانات...

موقع الأزهر الشريف الرسمي لنتائج امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية الصف الأول الإعدادي الأزهري والصف الثاني الإعدادي الأزهري حتى الصف السادس الابتدائي الأزهري، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قرب موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 . وكذلك سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية ومن المقرر أن تعلن نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية خلال كما أعلنتها الإدارة المركزية للامتحانات.

وقد أدى الطلاب امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري يوم الاثنين الموافق 14 يناير 2019، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد 20 يناير 2019، وتبدأ الامتحانات للصف الأول الإعدادي الأزهري بمادتي الفقه واللغة العربية يوم الاثنين 14 يناير 2019، وتنتهي الامتحانات للصف الأول الإعدادي الأزهري بمادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية يوم الأحد 20 يناير 2019.

يمكن الحصول علي النتيجة بالإتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

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يمكن الحصول علي النتيجة بالإتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

كما تقرَّر إجراء امتحانات للصف الثاني الإعدادي الأزهري للفصل الدراسي الأول يوم الاثنين الموافق 14 يناير 2019، وتستمر الامتحانات لصف الثاني الإعدادي حتى الأحد 20 يناير 2019، وتبدأ الامتحانات للصف الثاني الإعدادي الأزهري التيرم الأول بمادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى “النحو والصرف” يوم الاثنين 14 يناير 2019، وتنتهي الامتحانات للصف الثاني الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الأول بمادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية يوم الأحد 20 يناير 2018

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التعليمات الخاصة بامتحانات المرحلة الابتدائية

ومن الجدير بالذكر ما صدر عن الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي، حيث صدرت التعليمات الخاصة بامتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية الأزهرية وذلك للصفوف من الأول حتى الثالث، والتي جاءت على النحو التالي: تُعقد الامتحانات “شفهية” للصف الأول الابتدائي في جميع المواد.

تُعقد امتحاناتٌ “تحريرية” للصف الثاني الابتدائي في الفصلين الدراسيين، فإذا رسب التلميذ يُنقل تلقائيًّا، على أن يتمّ عمل برنامج تأهيلي للطلاب الراسبين، ولا يُعقد له امتحان دورٍ ثانٍ.

بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية؛ يكون الاختبار شفهيًّا في الفصل الدراسي الأول وتحريريًّا في الثاني، على أن توضع لجميع مواد الصفين الأول والثاني الابتدائيين تقديراتٌ وَفْقَ الجدول بكشف الرصد.

يُمتحن طلاب الصف الثالث الابتدائي في المواد الآتية: القرآن الكريم (شفهيًّا وتحريريًّا) – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – التربية الإسلامية – التربية الفنية – الخط العربي – الأنشطة “شفهيًّا” – الحاسب الآلي.

يُشترط لنقل التلميذ للصف الرابع الابتدائي حصوله على درجة النجاح في كل مادة دراسية على حِدَة، ويُشترط حصوله على 50% من النهاية العظمى في الفصلين الدراسيين في المواد السابقة.

يحقّ للطالب بدايةً من الصف الثالث الابتدائي: دخولُ امتحانات الدور الثاني إذا رسب في مادة من المواد الدراسية المقررة، على أن يُعقد هذا الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويُنقل للصف التالي إذا نجح في المواد التي رسب فيها.

إذا رسب الطالب في الدور الثاني في إحدى المواد الآتية: (القرآن الكريم – التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية) يعيد العام الدراسي بنفس الصف في العام الذي يليه، في كل المواد الدراسية.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم؛ عن طبعها كشوفَ رصدٍ جديدة لكلٍّ من الصفوف: الأول والثاني والثالث الابتدائي، وسوف يتمّ تسليمها للمناطق الأزهرية فَوْرَ الانتهاء منها. ونوّهت الإدارة إلى أن مادة الحاسب الآلي مقررة فقط على المعاهد الخاصة والنموذجية، كما أنه إذا تخلف الطالب في مادتي الخط والتربية الفنية في الفصل الدراسي الأول؛ تُضاعَف له الدرجة في الفصل الدراسي الثاني.

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