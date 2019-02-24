الأمير السعودي النائم منذ 14 عاما في أحدث ظهور له

ظهر الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، في أحدث صورة له، تم نشرها على موقع "انستجرام" من حساب "آل سعود" المقرب من العائلة الحاكمة في السعودية.

ووفقا للصورة المتداولة، قامت الأميرة منى، زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة حفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال، والذي يرقد في غيبوبة منذ أربعة عشر عاما، وظهر الأمير خالد بن طلال وهو يقبل رأس نجله الوليد، في حين ظهرت يد الأميرة منى، وهي تمسك بيد حفيدها، حسب مصراوي.

يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

ويذكر أن الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 18 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.