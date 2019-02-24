تراند اليوم : متى رمضان 2019 وعيد الفطر وعيد الأضحى 2019 - 1440 فلكيا وهجريا

لم يتبقى سوا القليل على حلول شهر الرحمة والمغفرة على الامة العربية والاسلامية ، حيث يتسائل الكثيرين عن موعد وتاريخ حلول شهر رمضان المبارك 2019 وموعد عيد الفطر 2019 وموعد حلول عيد الاضحى 2019 ، في السعودية ومصر والاردن وفلسطين وجميع الدول العربية فلكيا وهجريا ، حيث نرصد لكم اليوم التوقيت الرسمي لذلك.

موعد رمضان فلكيا وهجريا :-

طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة والصحيحة شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة حيث سيتعذر فى ليلة الشك رؤية هلال رمضان حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو 2019، وعليه سيكون أول أيام رمضان 2019 فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومعظم دول العالم هو يوم الاثنين 6 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية شهر رمضان القادم سيكون 29 يوما فقط وأخر أيامه هو يوم الاثنين 3 يونيو.

موعد عيد الأضحى وعيد الفطر 2019 :-

توقعت الحسابات الفلكية ، حلول عيد الفطر المبارك للعام 2019 يوم الثلاثاء في تاريخ 4 يونيو 2019 ، على أن يأتي عيد الأضحى المبارك للعام 2019 في تاريخ 11 أغسطس 2019 .