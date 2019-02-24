تراند اليوم : مواعيد قطارات القاهرة المنصورة

مواعيد قطارات القاهرة المنصورة ، قائمة وجدول مواعيد قطارات القاهره المنصورة والعكس ، مواعيد القطارات سكة الحديد من القهرة إلى المنصورة في الاتجاهين ، وتحدد دائرة سكة الحديد في مصر مواعيد لكل مدينة للقطارات المكيفة والغير مكيفة نقدمها لكم تسهيلاً عليكم زوارنا الكرام.

- مواعيد قطارات القاهرة- المنصورة:

قطار رقم 941 درجة ثانية مميز من القاهرة للمنصورة، قيام 5:15 صباحاً وصول 8:42 صباحا.

قطار رقم 965 درجة ثامية مميز من القاهرة للمنصورة، قيام 7:35 صباحاً وصول 9:55 صباحا.

قطار رقم 949 درجة ثانية مميز من القاهرة للمنصورة، قيام 1:15 مساءاً وصول 4:15 مساء.

قطار رقم 1915 درجة ثانية مميز من القاهرة للمنصورة، قيام 5 مساءاً وصول 7:10 مساء.

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- مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2017 الجديدة:

قطار رقم 948 درجة ثانية مميز من المنصورة للقاهرة، قيام 5:40 صباحاً وصول 8:20 صباحاً.

قطار رقم 1914 درجة ثانية مميز من المنصورة للقاهرة، قيام 6:25 صباحاً وصول 8:40 صباحاً.

قطار رقم 966 درجة ثانية مميز من المنصورة للقاهرة، قيام 3:07 مساءاً وصول 5:55 مساء.

قطار رقم 994 درجة ثانية مميز من المنصورة للقاهرة، قيام 5:45 مساءاً وصول 8:15 مساء.