تراند اليوم : هل يوجد حملة تطعيم لشلل الأطفال اليوم 24-2-2019 ؟!

أعلنت وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية ، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، وذلك ابتداء من عمر يوم إلى عمر ٥ سنوات ، للمصريين وغير المصريين ، وذلك ابتداءً من يوم ٢٤ فبراير وتستمر لمدة ٤ أيام .

وهناك بعض التنبيهات التي يجب على الأمهات الانتباه لها :-

١. ينصح بالامتناع عن الرضاعة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع قبل وبعد التطعيم.

٢. الطفل الذي أخذ تطعيم الروتا بنوعيه ولم يمر عليه ١٥ يوم ، لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.

٣. الطفل الذي أخذ تطعيم شلل الأطفال، لا يأخذ تطعيم الروتا بنوعيه، إلا بعد مرور ١٥ يوم.

٤. الطفل الذي يتناول أدوية تحتوي على كورتيزون بالفم مثل: زيلون، بريدسول، فينادون، أبيدون، بجرعة (٢ مجم/ كجم/ اليوم) لمدة أسبوعين فأكثر، لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال ، إلا بعد مرور شهر على إيقاف الكورتيزون

٥. الطفل الذي يعاني من مرض نقص المناعة، لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.

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٦. الطفل الذي تتوفر فيه رقم ٤ أو ٥، ممنوع على إخوته ❌ أيضاً الذين يعيشون معه في البيت أخذ تطعيم شلل الأطفال

٧. لا يشترط مرور ١٥ يوم بين تطعيم حملة شلل الأطفال وتطعيم (المكورات الرئوية، الانفلونزا البكتيرية، الانفلونزا الموسمية، الالتهاب الكبدي أ ، ب ، الحصبة، الحصبة الألماني، النكافية)

٨. الطفل الذي أخذ تطعيمات الصحة (أول أسبوع ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٨ شهر) ولم يمر عليه ١٥ يوم، فيحتاج لتوضيح بعض الأمور

أولأ: في حال الأم أعطت طفلها تطعيم الحملة لأي سبب كان ، لا يوجد أي مشكلة مطلقاً ولا أي ضرر على طفلها .

ثانياً.: لا يشترط مرور شهر بين التطعيمين.

ثالثاً: الأفضل عدم أخذ تطعيم الحملة طالما لم تتجاوز الفترة الزمنية ١٥ يوم لأنه لن يستفيد منها ، خاصة وأنها جرعة تنشيطية.

٩. الطفل الذي أخذ تطعيم حملة شلل الأطفال ولم يمر عليه ١٥ يوم ، لا بأس من أخذ تطعيمات الصحة حتى ولو لم يمر ١٥ يوم، حتى لا تختلط مواعيد جدول التطعيمات الخاصة بطفلك.