من هُنّ أبرز النساء في عالم البلوك تشين؟

لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية إقبالٌ كبيرٌعلى البلوك تشين بسبب كمية الأرباح الكبيرة التي يمكن جنيها من خلاله إضافةً إلى إزدياد التحدّي غي هذا المجال مؤخرًا.

إن المساعدة في تشجيع هذا النوع من العمل على الاستمرار أمرٌ مهمٌّ للغاية، لا سيما فيما يتعلق بجذب النساء المحترفات إليه. أعتقد أن وجود الأشخاص المناسبين هو المفتاح؛ فقط مع أفضل فريق يمكنك تحقيق أعظم أهدافك وإنشاء أفضل المنتجات وخدمة أفضل لعملائك، وفي نهاية الأمر دائمًا ما تتواجد النساء في أفضل الفرق, بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

على سبيل المثال، بعض كبار قادة الفكر في البلوك تشين هم من الإناث. في الواقع، هناك الكثير من النساء الاستثنائيات اللواتي وضعن بصماتهنّ في هذا الفضاء، ويتراوحنّ بين اللواتي تعتبرن مصدرًا موثوقًا لتقديم النصائح إلى قيادة الشركات المبتَكِرة ووضع أجندة الصناعة. هناك حقًا تأثير إيجابي للإناث في عالم البلوك تشين.

إليزابيث ستارك Elizabeth Stark

إليزابيث ستارك هي من المؤسّسين المشاركين والرئيسة التنفيذيّة لشركة Lightning Labs، الشركة الرائدة في تطوير شبكة البيتكوين لايتنينج. تعد شبكة Lightning Network أساسًا حلًا لتوسيع نطاق الطبقة الثانية لبيتكوين، مما يسمح للمستخدمين باستخدام قنوات الدفع وتوجيه الدفع بسرعة هائلة مع رسوم منخفضة.

من خلال قيادة Lightning Labs وتطوير شبكة Lightning Network، تساعد ستارك بيتكوين في الوصول إلى نقطة يمكن أن تعتمدها الجماهير لمجموعة واسعة من مشتريات التجزئة الصغيرة والكبيرة، على سبيل المثال، في المقاهي وتجار التجزئة الإلكترونية، وأكثر من ذلك بكثير.

علاوة على ذلك، فإن إليزابيث ستارك هي زميلة في Coin Center، المؤسسة الرائدة في القطاع والتي تهدف إلى تثقيف المنظّمين حول تكنولوجيا بلوك تشين والأصول الرقمية. بالإضافة إلى كل ما سبق، تحمل ستارك شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد، وقد درست في ستانفورد وييل؛ ومن الواضح أن إليزابيث ستارك هي شريكة مساهمة ذات قيمة عالية في فضاء البلوك تشين.

غالية بينارتزي Galia Benartzi

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غالية بينارتزي هي من المؤسسين المشاركين ورئيسة تطوير الأعمال في Bancor، وهي شركة مبتكرة أدخلت مفهوم “Smart Tokens” إلى حيّز بلوك تشين.

تعد Smart Tokens سهلة التحويل إلى نقود في أي وقت، على سبيل المثال، BNT، التي يمكن تحويلها إلى أي وقت من خلال عقدها الذكي اللامركزي، مع سعر محسوب على أساس رصيد احتياطي للـ Token وإمداداته. تعمل Smart Tokens على إزالة التبعية تمامًا على سوق نشط من المشترين والبائعين في بورصة مركزية أو حتى لامركزية. حتى الآن، عالجت شبكة بانكور ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من التحويلات، وهو رقم مثير للإعجاب.

لدى بينارتزي مجموعة واسعة من الخبرات خارج بانكور كذلك، بعد أن نجحت سابقًا في الخروج من اثنين من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وأبرزها بيع Mytopia إلى 888 مقابل 18 مليون دولار.

مع خبرة غالية في البلوك تشين و FinTech، فمن الواضح أنها من الأصول القيمة في فضاء البلوك تشين وشخص يمتثل به حقًا.

سالي إيفيس Sally Eaves

سالي إيفيس هي امرأة تمتلك العديد من المواهب المهنية، فقد تولّت العديد من المناصب العليا في شركات التكنولوجيا الرائدة، بدءًا من كبير المسؤولين في شركات تكنولوجية مهمّة إلى مستشارة استراتيجية عالمية وأستاذة جامعية ممارسة. إنها كاتبة ومتحدثة مخضرمة، تظهر بشكل منتظم في مؤتمرات البلوك تشين والمؤتمرات التقنية لنشر فوائد تعطيل التقنيات عند تطبيقها كحلول للمشاكل المجتمعية والمزيد.

حاليًا، تعتبر عضو في مجلس فوربس للتكنولوجيا، وهي مجموعة حصرية مخصصة فقط للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. تقوم الأعمال الحالية لشركة Sally Eaves على زيادة المعرفة بالتكنولوجيا الناشئة للشركات والحكومات، مما يخفف من عوائق المعرفة ويشجع على التبني. ستجد أيضًا أنها تشارك بنشاط في مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة المختلفة ومؤسسات أخرى مختلفة كمستشارة أو مرشدة. تعتبر إيفيس جنبًا إلى جنب مع الآخرين المدرجين في القائمة رصيدًا حقيقيًّا لقطاع البلوك تشين بأكمله وأشك في أن أي شخص سوف يطعن في هذه الحقيقة.

تنعكس قيمتها أكثر من خلال الاعتراف الذي حصل عليه عملها، مما أكسبها مكانًا في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ممثلة لأداء الأعمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة “Decade of Women’s FrontierWomen 50 Award”.