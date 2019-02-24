كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود حجازي يعلق على ردود فعل الجمهور بعد عرض "أبو العروسة 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان الشاب محمود حجازي عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على دوره في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، مؤكدا أن المسلسل ترك تأثيرا كبيرا على الجمهور لنقله الواقع.

وقال حجازي -في تصريحات صحفية- إن الجمهور يتابع حلقات المسلسل بتشوق، وينتظر دائما الحلقات الجديدة وما يحدث فيها، كما أن المشاهدين ارتبطوا بقصص الحب والزواج الموجودة به، متمنيا أن تنال باقي الحلقات أعجابهم؛ لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في العمل.

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وأشار إلى أن كواليس كثيرة في شخصية طارق -التي جسدها في المسلسل- تتشابه معه، لافتا إلى أن الأحداث التي مرت بها الشخصية في العمل، واجه بعضها في الواقع.

وأكد أن المسلسل اجتماعي، فالجمهور يشاهد من خلاله معاناة الأب، والحالة بين الأخوات، وكيف تكون الأم المصرية؟ والمشكلات التي تمر بها أي أسرة مصرية؛ بشكل يحترم عقلية الجمهور.

ويشارك في مسلسل "أبو العروسة 2" سوسن بدر، وسيد رجب، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وأحمد صيام، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.