عادل إمام في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل "فلانتينو"

ويجسد عادل إمام تلك المرة دور" نور عبدالمجيد فالنتينو" صاحب مجموعة مدارس "انترناشيونال"، ويناقش المسلسل قضايا التعليم ومشاكله فى إطار اجتماعى كوميدى.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وتعاقدت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر.