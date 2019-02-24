كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل إمام في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل النجم عادل إمام، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "فلانتينو" بمدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعه المشاهد بالفنان طارق الإبياري.
ويجسد عادل إمام تلك المرة دور" نور عبدالمجيد فالنتينو" صاحب مجموعة مدارس "انترناشيونال"، ويناقش المسلسل قضايا التعليم ومشاكله فى إطار اجتماعى كوميدى.
المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وتعاقدت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر.