حقيقة طلاق شكران مرتجى بعد زواجها سراً

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى عن حقيقة طلاقها وزواجها سراً من فنان سوري.

وتحدثت شكران مرتجى خلال استضافتها في برنامج (قصة حلم)، الذي تقدمه المذيعة اللبنانية رابعة الزيات، للمرة الأولى عن حياتها الشخصية والتي لطالما حاولت الابتعاد عن الإعلام.

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وأكدت مرتجى، أنها لم تتزوج سراً وإنما بسبب ظروف شخصية، كان مطلوباً فيها عدم التحدث عن الزواج، وانتهت هذه العلاقة فيما بعد.

وكانت شكران مرتجى ارتبطت بممثل سوري وتزوجت منه لتُعلن عن طلاقها فيما بعد.

وتعتبر شكران من أفضل النجمات العربيات وتاريخها الفني مليء بالنجاحات.