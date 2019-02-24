اليسا تطمئن جمهورها أنا في منزلي واشتقت لكم

"أنا في منزلي واشتقت لكم"، بهذه الكلمات طمأنت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها بعد عودتها من بروكسل، جراء خضوعها لعملية جراحية في يدها اليمنى، للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

وحسب مجلة سيدتي، حظيت تغريدة اليسا بتفاعل كبير من قبل جمهورها، الذي تمنى لها دوام السلامة والصحة والعافية، وأن تعود إلى ممارسة نشاطها الفني المعتاد.

وكانت اليسا قد نشرت صباح أمس تغريدة قالت فيها: " صباح الخير للناس الجميلة. أنا بخير وأشتاق لكم جميعا. لكن قراءة رسائلكم تجعلني أشعر بتحسن كبير. وأنا محاط بأفضل الناس في العالم".

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وعلى حسابها على "انستقرام" كانت اليسا قد نشرت أول صورة لها بعد خضوعها للعملية ظهرت فيها بإطلالة مميزة جداً فيما ترتدي فستاناً ضيقاً من الجلد أظهر خسارتها للكثير من وزنها. وبدت وهي تقف مستندة إلى طاولة ومخبئة يدها التي أجريت لها العملية خلف ظهرها. كما نشرت في وقت لاحق صورة لأحد معالم مدينة "بروكسل".

وكانت اليسا قد مهدت لتعافيها من العملية من خلال نشر عدة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" وحاولت قدر المستطاع عدم الانقطاع عن "تويتر" وبقيت متابعة لكل المواضيع الهامة التي تدور في لبنان والعالم العربي.