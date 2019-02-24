تراند اليوم : عطلات السعودية 1440 / 2019

يتطلع الكثير من الطلاب في المملكة السعودية ، للتعرف على مواعيد العطل والاجازات الرسمية ، والتي تعتبر فرصة لجميع الطلاب لأخذ قسط من الراحة واستغلاها بالخطط للتنزه مع العائلة والاصدقاء ، حيث ننشر لكم اليوم مواعيد عطلات المملكة العربية السعودية للعام الحالي 1440-2019 لجميع الباحثين عن عطل السعودية وهي كالتالي :-

الاجازات المدرسية في المملكة العربية السعودية لعام 1440/1439 - 2019/2018

يصادف في المملكة العربية السعودية ثلاثة ​عطل أثناء السنة الدراسية تتوزع على الشكل التالي:

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- إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 الموافق 2018/09/23

- بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20الموافق 2018/12/27​

- بداية اجازة نهاية العام 1440/08/27 الموافق 2019/05/02