عودة حيوان الوشق العربي بعد اختفائه 35 عام

سجلت كاميرات المراقبة في منتزه جبل حفيت الوطني بمدينة العين، ظهور لحيوان الوشق العربي بعد اختفائه 35 عام.

وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي ظهور حيوان الوشق العربي النادر خلال شهر فبراير الجاري، حيث التقطت كاميرات المراقبة صور خلال تحركه في المحمية الطبيعية.

وظهر حيوان الوشق العربي آخر مرة في إمارة أبوظبي عام 1984 وينتمي إلى فصيلة السنوريات كما أن له أذن طويلة لونه يميل إلى الأصفر الرملي، كما أن حيوان الوشق معروف بنشاطه خلال الليل حيث يقوم بصيد الفئران والطيور والثدييات الصغيرة. حسب رائج.

في حين تغطي كاميرات المراقبة داخل المحمية مساحات واسعة حيث تم نشر أكثر من 45 كاميرا في المنطقة وتلتقط صور كلما شعرت بأي حركة.

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يُذكر أن الكاميرات تمكنت من تسجيل لقطات أخرى له خلال النهار حيث ينشط في هذه الفترة خلال فصل الشتاء، كما يمكنه أن يعيش فترات طويلة بدون تناول المياه.

كما يعد الوشق العربي من الحيوانات النادرة وكانت قد أعلنت منظمات متخصصة في الحيوانات انقراضه منذ ما يقارب الـ35 عام بسبب الصيد الجائر المنتشر في المنطقة العربية.

وستعمل هيئة البيئة خلال الفترة القادمة على الحفاظ على الوشق العربي ومراقبة تزايد أعداده وتكاثره بشكل كبير.