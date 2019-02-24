كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله بهمن يخوض سباق الموسم الرمضاني بـ"الديرفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان عبد الله بهمن، عن مشاركته في مسلسل "الديرفة"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وشارك "بهمن"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس التحضيرات للعمل مع أبطال المسلسل، وعلق عليها بمجموعة هاشتاجات.

"الديرفة" من بطولة بثينة الرئيسي، غدير السبتي، حسين المهدي، محمد المنصور، هيفاء عادل، ونجوم آخرين، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج مناف عبدالله.