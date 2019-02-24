كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم حسني يوجه رسالة لـ محمد صلاح.. فهما فحواها وسببها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الوطني، على مشاهدة مسلسل "الوصية"، الذي قام ببطولته الفنان أكرم حسني، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

ونشر محمد صلاح، بوستر مسلسل "الوصية" عبر خاصية الاستوري بـ"الانستجرام"، وهو ما جعل الفنان أكرم حسني، يوجه الشكر لمحمد صلاح.

ونشر "حسني" صورة البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "سعيد إن الوصية عجبك يا مشرفنا، فخر العرب".

يذكر أن مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفي، من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.