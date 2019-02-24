مي عز الدين في شخصيتين مختلفتين و المفارقات الكوميدية تلاحقها

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عن تجسيدها شخصيتين مختلفتين خلال السباق الرمضاني في الموسم المقبل.

وحسب مصراوي، ستجسد الفنانة عز الدين في الشخصية الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي، التي حلت بدلا من سوسن بدر، التي اعتذرت قبل بدء التصوير.

أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين.

فيما يجسد الفنان محمد أنور شخصية جارها بالمنطقة، وتجسد الفنانة إيمان السيد دور خالتها وحجاج عبدالعظيم دور زوج الخالة.

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كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

ويشار إلى أن مي عز الدين تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويصور فريق العمل المشاهد بين الحارة والمدرسة والمنزل في شبرا منت.

المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه أيضا ضياء الميرغني وحسام داغر.