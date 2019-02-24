حجارة ونقود معدنية في أمعاء مواطن كوري

تفاجأ أطباء في كوريا بعد عثورهم على مجموعة من الحجارة والنقود المعدنية إضافة إلى أغطية زجاجات في معدة مريض.

وحسب اليوم السابع، قرر الأطباء بشكل عاجل إجراء عملية جراحية بعد أن تناول الأجسام الغريبة على المعدة أثناء تعرضه لنوبات قلق، حيث اشتكى للأطباء من آلاما حادة وانتفاخا في المعدة، وخلال الكشف اكتشف الأطباء ما يوجد داخل معدته، حيث اعترف للأطباء أنه ابتلع هذه الأجسام الغريبة خلال فترة زمنية طويلة كطريقة للتعامل مع القلق، رغم تناوله للأدوية المضادة لها أيضا، وذلك وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأجرى الأطباء مجموعة من الفحوصات لمعرفة السبب وراء هذه الأعراض، حيث شعروا بشيء يشبه الحجارة عند لمس بطنه، واكتشفوا تراكم أجسام في المعدة كلها يصل وزنها إلى كيلو جرام، ولم تفلح محاولات الأطباء في إخراج الأجسام من معدة الرجل الذي ولد بإعاقة ذهنية، باستخدام طريقة المنظار نظرا لكثرتها، مما دفعهم للحل الجراحي، وفى النهاية استطاع الأطباء مساعدة هذا المريض على التخلص من آلامه واستخراج كل ما في معدته.