السعودية تكشف عن روبوت صيدلي لقراءة الوصفات الطبية

أعلنت الخدمات الصحية السعودية عن توفر روبوت ذكي صيدلي، يتمكن من قراءة الوصفة الطبية في أقل من 10 ثواني، إضافة إلى تسليم الدواء للمرضى وتلبية متطلباتهم.

كما ويمكن للروبوت الصيدلى تحضير وصرف الأدوية بشكل دقيق، ويقلص فترة استلام المريض الدواء، بالإضافة إلى قدرته في الإدارة حيث يمكنه إدارة المخازن، من خلال حساب مراقبة سلامة الأدوية ومراجعة تواريخ الإنتاج والإصدار و الكمية المتواجدة فى الصيدلية، حسب اليوم السابع.

ويشار إلى أنه لم تكن المبادرة الأولى التي يتم فيها استخدام الروبوت فى الخدمات الصحية في السعودية ، ولكن كانت قد أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، عن روبوتاً ذكياً فى فعاليات يوم التقنية يعمل على إنهاء إجراءات ويقدم خدمة عامة لكافة المرضى فى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ويعمل على التجول ومراقبة ما حوله بسهولة، كما يقدم النصح والمساعدة عن بعد.