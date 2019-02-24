كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبطال "الأب الروحي" في ضيافة "الجامعة البريطانية".. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، اليوم، أبطال مسلسل "الأب الروحي"، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، وذلك في ندوة مفتوحة للتحدث عن كواليس العمل، والذي يعتبر أول عمل درامي ضخم يتيح الفرصة لعدد كبير من الوجوه الجديدة لدخول مجال التمثيل.

ومن المقرر أن يتم استضافة عدد من الشخصيات الرئيسية في المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وعلى رأسهم الفنان مصطفى أبو سريع، إيمان سلامة، كريم سرور، باهر النويهي، كريم عبدالخالق، محمود متولي، كيرا الصباح وآخرون.

تقام الندوة تحت إشراف المخرج وليد طلعت، ودكتورة حنان السعداوي المدير العام للأنشطة الثقافية والفنية، والأستاذ إسلام صوان مدير مكتب الأنشطة الطلابية، والمنسق العام للندوة محمد على.

ويتحدث ضيوف الندوة عن كواليس العمل التي جمعتهم بكبار الفنانين الذي يشارك به أكثر من 180 ممثلا، كما يتطرقون للحديث عن التطورات التي تصطحب كل جزء من المسلسل والشخصيات الجديدة التي تظهر بالأحداث، كما يكشفون عن حقيقة نهاية الجزء الثاني وموعد بدء تصوير الجزء الثالث من العمل.