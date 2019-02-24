تراند اليوم : رؤية الخروف في المنام للامام الصادق .. تفسير رؤية الخروف في المنام للامام الصادق

رؤية الخروف في المنام للامام الصادق ، مرحبا بك في موسوعة تفسير الاحلام والرؤى tafsir ahlam من الاحلام ، يمكنك الوصول الى تفسير رؤية الخروف في المنام للامام الصادق ،تفسير المنام الذي تريده عن طريق اختيار الحرف الذي يبدأ به ما تمت رؤيته في المنام . الاشياء مرتبة ابجديا في صفحات الحروف لتسهيل وصولك الى التفسير المطلوب . التفسير معتمد على كتب تفسير الاحلام الشهيرة مثل كتاب ابن سيرين و كتاب النابلسي .

تفسير حلم رؤية الخروف في البيت تفسير ابن سيرين

يشير ابن سيرين في تفسيره للأحلام بما يخص رؤية الفرد للخروف في حلمه فيعني الابن البار بوالديه ، مضيفاً بأنه حينما يحلم الرجل بإهدائه خروف لشخص آخر ، فهذه بشرى له وخبر سار بحمل زوجته بولد يكون باراً بهمها ومطيعاً لهما.

كما أن رؤية الخروف الصغير تدل على القوة والصبا وما تتضمنه مرحلة الشباب والمراهقة من مظاهر عدة تشمل تكوين معارف وعلاقات صداقة وحب وغيرها ، كما أن رؤية الفتاة التي لم تتزوج تشير إلى قرب زواجها أو وجود شخص يفكر في الارتباط بها ، أما الشخص الحالم بذبحه للخروف فهي نذير شؤم بوفاة شخص عزيز عليه ويحبه.

تفسير حلم ذبح الخروف وسلخه للعزباء

إذا حلمت الفتاة العزباء التي لم تتزوج بعد برؤيتها للكبش أو الخروف فهذا يعني وجود شخص ينوى الارتباط بها والزواج منها وهو غالباً شخص غني مسلوب الإرادة وضعيف الشخصية ولا يملك حرية القرار في اختياراته إلا بموافقة اهله عليها ، وفي حالة كان هذا الخروف صغير أبيض اللون فستسطيع الفتاة بكل سهولة السيطرة عليه ، أما إذا كان ذلك الخروف أسود فيعني الحب الاول في حياة تلك الفتاة أو ربما يشير إلى جمالها ونقائها وأناقتها.

تفسير حلم ذبح الكبش يلاحقني للمتزوجة

هناك أربع نقاط حول منام المرأة المتزوجة ، أولها إن كان ذلك الخروف أبيض اللون وهدية من زوجها فيشير إلى حمل تلك المرأة ، ثانيها إذا أعطاها ذلك الخروف الأبيض شخص متوفي تعرفه فيعني ذلك احتياجه لصدقة جاريه له ، وثالثها إذا أعطاها أحد من أسرتها كأخيها أو أبيها فيعني قدوم خير وبركة ورزق لا يحصى ، وآخرها إذا أهداها إياه شخص لا تعرفه وغريب عنها فيشير ذلك لوجود عهد ما بينها وبين آخر لم تفي به كمال أو أمانة او ما شابه ذلك.

تفسير حلم الخروف للحامل

حلم الحامل بخروف واحد إشارة لها برزقها بمولود ذكر ، وإذا كان لونه أسود فهذا إشارة إلى الرزق والخير ، أما إذا رأت عدد لا حصر له من الخراف فيشير إلى شهور حملها المتبقية.

تفسير حلم رؤية الخروف الصغير

إذا رأى احدهم خروفاً صغيراً في منامه فهذه بشرى سارة إما بولد مؤمن مطيع لوالديه باراً بهمها ، أو يبشر بمستقبل باهر واستجابة لأدعية كثيرة وتحقيق لآمال طال انتظارها.

تفسير حلم رؤية الخروف الأسود والأبيض

يشير الخروف الأسود في المنام إلى المال والرزق الوفير والخير الكثير إذا كانت المرأة حاملاً ، أما في منام الفتاة الغير المتزوجة فيشير إلى قصة الحب الأولى في حياتها ، أما أبيض اللون فيشير إلى قرب خبر سار والتفوق الدراسي والمهني والوظيفي ، وفي منام الفتاة غير المتزوجة إشارة إلى زواجها ، وإشارة لحمل المرأة المتزوجة.

تفسير حلم شراء الخروف

إذا حلم الشخص بشرائه للخروف أو الكبش وإهدائه لزوجته فيبشر بحملها بمولود ذكر ، أما إذا اشتراه وباعه فيعني تعدد زواج ذلك الرجل ، أما إذا رأت المرأه أنها هي التي تشتري الخروف فيشير ذلك إلى المرأة فاحشة الثراء ، أو تلك التي تعول زوجها وتصرف عليه.

تفسير حلم ذبح الخروف وسلخة وخروج الدم

هناك شقين للحلم بذبح الخروف ، أولهما إذا حلم الشخص بأنه يقوم بعملية الذبح بنفسه فهو نذير شؤم لوفاة شخص عزيز عليه ، أما الشق الثاني إذا رأى الرجل في منامه أن آخر يقوم بتلك العملية فهذه بشرى تشير إلى السفر لأداء مناسك العمرة أو الحج والتوفيق والنجاح والرزق في رحلة السفر.