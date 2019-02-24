تراند اليوم : الخنفساء في الحلم للامام الصادق

الخنفساء في الحلم للامام الصادق ، معنى الخنفساء تطير سواء الحمراء البيضاء السوداء للعزباء للمتزوجه للحامل في المنزل اكل الخنفساء الكبيره الصغيره لابن سيرين beetle
رمز حشرة خنفساء في منامك
- الخنفساء في المنام هى الشخص القذر البغيظ ، وتشير الى العدو الثقيل القذر
- والخنفساء الذكر تشير الى خادم الاشرار
- واما الخنفساء الانثى فتشير الى المرأة اللجوجة التي لاخير فيها
- ومن نال خنفساء في المنام فسينال امرأة في اليقظة
- ومن رأى في المنام ان الخنفساء قد تحولت الى عقرب فذلك هو العدو وهو يظن خير في ذلك العدو
- رؤية الخنفساء الماشية تشير الرجل الضعيف
- ومن رأى خنفساء على جسمه في المنام اشار ذلك الى الفقر والى الامراض البسيطة
- من قام بقتل الخنفساء في المنام فتلك بشارة حسنة
- ويقول المفسرون ان رؤية الخنفساء في الحلم تحذر من قضايا الحسد
- من رأى انه تحول تنينا فان عمره سيطول ان شاء الله وينال شرفا ورفعة
- واكل لحم التنين فيه كسب للمال من الملك او السلطان
- من رأى التنين متعدد الرؤوس فانه رجل متعدد وجوه الشر والضرر وأخطر هذه الانواع التنين ذو السبعة رؤوس
- والتنين هو عدو يكتم عداوته