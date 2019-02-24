تراند اليوم : النهر في المنام للامام الصادق

النهر في المنام للامام الصادق ،تعرف على تفسير حلم النهر في المنام للامام الصادق حيث فسر الإمام الصادق النهر في المنام على أنه رجل جليل ذو هيبة، وفسره بأنه رزق مستمر ورجل صالح، ومن رأى في منامه أنه يمشي فوق ماء النهر فهذا دليل على نيته الحسنة ويقينه الصحيح، ومن دخل في النهر فهذا يعني أنه سيخالط رجلا من كبراء الناس، الشرب من النهر أمر غير محمود وذلك لقول الله تعالى

“إن الله مبتلكيم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً”

بينما من رأى في منامه أنه وثب من النهر للجانب الأخر فهذا معناه نجاة الرائي من الغم والهم ونصرته على أعدائه، كما ققيل أيضا أن رؤية النهر بالمنام دلالة على السفر، وإن جرى ماء النهر بالسوق وتوضأ الناس منه وانتفعوا بمائه فهذا يدل على عدل الحاكم في رعيته، وفي حال رؤية جريان النهر فوق الأسطح ونزوله إلى الدور فهذا معناه ظلم الحاكم أو وجود عدو يظلم ويطغى على الناس.

أما من رأى النهر قد خرج من بيته ولم يتضرر أحداً فهذا معناه أن هذا الرجل يصنع معروف ينتفع منه الناس.

أما الشخص الذي رأى أنه صار نهراً فهذا يعني موته، ومن يرى في منامه أنه أصابه وحل من نهر فهذا يدل على إصابته هم وخوف من رجل.

ومن رأى أنه شرب من ماء النهر وكان الماء صاف فهذا يعني طيب حياته وأن هناك خيراً سيصيبه.

أما من رأى أنه قد وثب من النهر إلى الشاطئ فهذا يعني نجاته من ظلم وشر السلطان ويعني ظفره على أعدائه.

أما من رأى أن المهر يجري من داره وأن الناس يشربون منه وكان هذا الرجل غنياً فهذا معناه وجود خير ونفع لأهل بلده، وأنه يأتي لداره أشخاص كثيرين بحاجة إليه.

النهر في المنام للامام الصادق :

النهر الكدر بالمنام

من رأى في المنام النهر كدرا فهذا يدل على جهنم ،فالنهر الكدر فتنة وربما كان رؤية العاصي للنهر دليل على عصيانه، فمن رأى أن ماء النهر عكراً به وحل فهذا يدل على أن الرئي سيعيش حياة يملؤها التنافس الحاد مع أشخاص يزاحمونه.

رؤية النهر صافي

من رأى رؤية أن النهر صافٍ فهذا دليل على نجاحه السريع وإستمتاعه بأوقات مملؤة بالسعادة والفرح، وأن أعماله ستشهد مزيداً من الرواج والإزدهار.

ومن يرى أن الماء يحيطه نتيجة لتدفق ماء النهر فهذا دليل على أن الرائي سيعاني من ضغوط موقته على صعيد العمل، أو ربما سيعاني بعض القلق من وصول أخباره الشخصية لأسماع الأخرين الأمر الذي سيؤذي بسمعته.

ومن يرى أنه يبحر بالنهر وكان الماء صاف ورأى جثث بقعر النهر فهذا يدل على أنه مشاكله ستعقب سريعاً بسرعة ملذات وأفراح اليوم.

ومن رأى بمنامه أن النهر قد جف فهذا ينبئ بإصابته بالمرض وسوء الحظ.

رؤية نهر النيل

من رأى في منامه فهذا دليل على أنه سينال قوة وسلطان، أما من يرى أنه شرب منه فإنه ينبئ بأنه سينال ذهب بنفس مقدار ما شربه.

رؤية نهر دجلة بالمنام

نهر دجلة بالمنام دليل على جد الأمور، فإذا كان البحر هو الملك فإن دجلة هو الوزير، ومن يرى بالمنام أنه شرب من نهر دجلة فهذا معناه أنه سينال جميع مال الوزير وسينال تقلد وزارة إن كان أهلا لهذا الأمر.

رؤية نهر الفرات

من رأى في منامه أنه يشرب من نهر الفرات فهذا يدل على أنه سينال نفع وبركة من الله عز وجل، ومن رأى بمنامه أن نهر الفرات قد جفت ماؤه فهذا يدل على موت الخليفة وذهاب ملكه، وقد يقع هذا التأويل على الوزير، ومن رأى أنه شرب من نهر الفرات فهذا يدل على كثرة الصلاة وعلى حسن عبادته وتمتعه بالقناعة.