تعلم اللغة الإنجليزية من خلال الدردشة مع ” Native Speaker”

يعد تعلم اللغات من أمتع المهارات على الإطلاق, و ليس ذلك فحسب و لكن أصبحت اللغة الإنجليزية تطلب و ينظر لها الأولى , بسوق العمل, أما عن كيفية اكتساب لسان ناطق باللغة ك Native Speaker فلا يتم ذلك إلا من خلال التحدث مباشرة مع الناطقين بالإنجليزية.

و لكن يظل السؤال محيراً فكيف يمكن الوصول لهم ؟ بل كيف يمكن التواصل معهم أو حتى متابعتهم؟.

يمكن التواصل مع Native Speakers من خلال برامج تواصل مثل تطبيق: Anygram, أو تطبيق Hellolingo- Chat to Learn English و كلا التطبيقين مجاناً. أما عن تطبيقات أخرى تمكنك من المحادثة عن كثب فمن خلال Cambly فتستطيع الوصول إلي مدرسين للغة الإنجليزية و التواصل معهم مباشرة و لكن هذا التطبيق مدفوع، علي حسب كل مدرس Instructor، و تظهر لك إمكانية التواصل معهم إما لمدة ساعة، أو ساعتين، أو ثلاثة،…كما يمكنك التطبيق أيضا من تعيين اليوم و الوقت المناسب لك و ذلك من خلال دعوته لبدء الدردشة.

و يعد تطبيق Anygram أسهل و أيسر تطبيقات الدردشة و تبادل اللغات مع الأجانب foreigners و تعلمها من خلال تكوين أصدقاء أجانب و من ثم تبادل الثقافات، كما يمكنك التطبيق من مشاركة وجهات النظر، و التعبير عن الآراء و التجارب و اليوميات، مما يساعدك علي تكوين أصدقاء من حول العالم. و تعلم المزيد من اللغات كذلك، كاللغة الصينية و اليابانية، الإسبانية، الألمانية، الفرنسية و غيرها من اللغات.