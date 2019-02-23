اهم الأرشادات ل مستلمي تابلت الثانوية العامة

تابلت الثانوية العامة الذي أستلمة الطلاب إثر الأسابيع الماضية والتى وزع على معظم الطلاب فى جميع أنحاء قرى ومحافظات مصر ،والتى أتى بشروط صارمة نوعا ما لأستخدامة وعدم خروجة من المنظومة التعليمية،حيث أتت تلك القوانيين حفاظا على الطالب فى المقام الأول.

حيث كانت من شروطة عدم إستخدام الكاميرا الخلفية أو الأمامية بالأضافة إلى توقف جميع المميزات والتطبيقات والمواقع التى من شأنها إخراج الطالب عن هدفة الرئيس وهو الدارسة ،حيث متع إستخدام البلوتوث أو متجر التطبيقات وإلغى خيار تحميل التطبيقات أيضا من الخارج ،وحظر فتح جميع المواقع ماعادا بنك المعرفة وموقع وزارة التربية والتعليم.

أهم النصائح عند إستخدام تابلت الثانوية

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من أهم النصائح وهى عدم المحاولة فى تعديل روم التابلت او اللعب فى النظام لأنة إن حدث ذلك فسوف يؤدى إلى خروج التابلت من المنظومة بالكامل ولن تستطيع إستلام الأمتحانات المفاجئة التى تأتيك فى أى وقت .

عدم محاولة تشغيل اى تطبيقات على التابلت أو تحميل أى شي من الخارج لة

عدم إستخدام اى بينات أو ذاكرة خارجية “ميمورى”علية إلا إذا تأكد من خلوها من أى فيروسات من شأنها إتلاف النظام .

يستحسن عدم عمل باسورد أو رقم سرى للتابلت حتى لاتنساة وبعدها لن تسطيع ابدا عمل فورمات للتابلت كباقي الأجهزة وسوف تعانى كثيرا حتى تستطيع حل المشكلة .

تلك كانت أهم النصائح التى يجب أتباعها لكل من أستلمو تابلت الثانوية العامة للنظام الجديد. ..