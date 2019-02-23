تراند اليوم : سما المصري عن صورة ياسمين الخطيب وخالد يوسف: متظلموهاش .. الشتا عايز حضن

سخرت الراقصة سما المصرية، من الصورة التي جمعت الإعلامية ياسمين الخطيب وخالد يوسف، والتي ظهر فيها الأخير وهو محتضن الأولى، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "انستجرام"، قائلة: "صورة بعنوان عندما يلتقي الجمال والبرلمان.. وكان كتاب(ولاد المره) هو أجمد كتابات الست دي.. صدقوني حاولت أصفي النية بس مالقتش مصفى مقاس البرجين دول عندي في البيت".

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