تراند اليوم : نساء في حياة خالد يوسف.. تزوج من فنانتين تشكيليتين وأنجب طفلة

أثار خبر زواج ياسمين الخطيب وخالد يوسف ، موجة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأخير نفى الخبر جملة وتفصيلا، على الرغم من أن ياسمين الخطيب ، أكدته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها خالد يوسف الجدل بسبب زيجاته، ولكن سبقتها العديد من المرات، من هنا نستعرض لكم أبرز زيجات خالد يوسف .

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الصورة التي تم تداولها بشكل كبير على صفحات "السوشيال ميديا"، المختلفة والتي تظهر خلالها في لحظة حميمية مع عضو مجلس الشعب المخرج خالد يوسف، قائلة:" منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان.. وآلمني - جداً - ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر.

وأضافت لما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك".‬

وتابعت ‫كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام.‬

واستطردت اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد إحترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫خالد يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!‬

‫وأنهت كلامها قائلة: "فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.‬

قبل أن يظهر المخرج خالد يوسف، وينفي زواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب قائلاً:" تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وكنت أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

زواج خالد يوسف وشاليمار شربتلي