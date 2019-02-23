تراند اليوم : جائزتين لفيلم كارما من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية

فاز مدير التصوير رؤوف عبد العزيز بجائزة التصوير من جمعية كتاب ونقاد السينما عن فيلم كارما من تأليف وإخراج خالد يوسف، وحصلت النجمة دلال عبد العزيز عن دورها في الفيلم على جائزة التميز في التمثيل.

الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم غادة عبد الرازق ودلال عبد العزيز وخالد الصاوي وماجد المصري و زينة وعمرو سعد وايهاب فهمي ومجدي كامل والتونسية سارة التونسي.

الفيلم كان قد تم عرضه في مهرجان وهران الدولي للفيلم العرضي مع تكريم خاص لمخرجه وكاتبه خالد يوسف، وهو من إنتاج شركة مصر العربية للانتاج السينمائي.