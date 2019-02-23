تراند اليوم : مشاعر أعلام الفن تجاه صدمة وفاة الفنان سعيد عبد الغني

أحدثت وفاة الفنان سعيد عبد الغني صدمة في الوسط الفني، ودون العديد من أعلام الفن على صفحاته مشاعرهم تجاه ذلك الخبر المفجع، فكتب خالد يوسف: وداعا الفنان القدير سعيد عبد الغني.. اللهم تغمده برحمتك وادخله فسيح جناتك.. وكتب إدوار: وداعا سعيد عبد الغن..ي خسارة تانية للفن المصري رينا يرحمك ويصبر أهله، كما دوَّن المنتج أيمن عبد المعطى:‏بالغ الحزن والاسى اتقدم بخاص عزائي للاخ والصديق الفنان احمد سعيد عبد الغني في وفاة والده الفنان الخلوق الراقي سعيد عبد الغني نسأل الله الصبر والسلوان لذويه .

وكتب الناقد طارق الشناوي: سعيد عبد الغني غادرنا فنان وصحفي كبير ظل محافظًا على مكانته. له ملامحه وأسلوبه الخاص. لم يقلد أحد. ولم يطلب شيئا/ احترم تاريخه واحترمه الجمهور.

وكتبت المطربة إيناس عز الدين: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخاص عزائي للفنان أحمد سعيد عبد الغني في وفاة والده الفنان الخلوق الراقي سعيد عبد الغني نسأل الله الصبر والسلوان لذويه.

كما دوَّن محمود قابيل: إنا لله وإنَّا إليه راجعون.. الله يرحمك يا صاحبي ويجعل الجنة من نصيبك.

يذكر أن الفنان سعيد عبد الغني توفي صباح اليوم الجمعة 18 يناير بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عامًا. وعانى في أيامه الأخيرة من التهاب رئوي حاد، استدعى نقله للعناية المركزة، وبقي بها فترة طويلة، حتى صعدت روحه صباح اليوم إلى بارئها.