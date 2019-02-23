تراند اليوم : خالد يوسف يعلن عن موعد عرض "جريمة الإيموبيليا".. شاهد الإعلان الترويجي

أعلن المخرج خالد يوسف عن موعد عرض الفيلم السينمائي الجديد "جريمة الإيموبيليا"، والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام الدراسي المقبل، وهو من إنتاج خالد يوسف، ونشر يوسف الإعلان الترويجي للفيلم عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب: " فيلم جريمة الإيموبيليا فى دور العرض في أجارة منتصف العام الدراسى، تأليف وإخراج خالد الحجر، إنتاج خالد يوسف، مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي".

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"جريمة الإيموبيليا" إخراج خالد الحجر وبطولة ناهد السباعى وهانى عادل وطارق عبد العزيز ويوسف إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم حول كمال حلمى "الكاتب الروائى الشهير الذى يعيش وحيدًا منعزلًا فى شقته الكبيرة بعمارة الإيموبيليا الشهيرة فى وسط البلد منذ وفاة زوجته ورحيل أبنائه عنه".