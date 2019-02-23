تراند اليوم : خالد يوسف برفقة زوجته الحقيقية: سأدافع عن هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل (صورة)

حرص المخرج خالد يوسف عضو مجلس الشعب أن يظهر حبه وتقديره لزوجته شاليمار شربتلي، بعد الشائعة التي طالته بزواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب، إذ نشر خالد يوسف صورته برفقة زوجته الحقيقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "لم أتحدث ولم أنشر يوما ما يخص شئوني الخاصة مطلقا، ولكني مدفوعا بالوفاء لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة، أدعو ربي أن يبارك فيها. أتحدث عن شاليمار شربتلي".