شاهد: برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس 2019 الحلقة 2

قال عضو لجنة التحكيم في برنامج المواهب العربي "اراب جوت تالنت"، علي جبر إن الموسم الحالي من البرنامج هو الأفضل على الإطلاق، مقارنة بما سبقه من مواسم خلال الأعوام الماضية، وذلك قبل ساعات من بدء الحلقة الثانية من البرنامج الشهير.

الحلقة 2 هنـــا

وأضاف عميد كلية الاعلام بالجامعة الأمريكية، عبر حسابه عبر موقع "تويتر" قائلا: " بعرف كل مرة بقول هيك، ولكنها الحقيقة.. مشاهدة ممتعة".

في سياق متصل، فقد استطاع طفل تونسي يدعى ياسين الحبوبي، اشعال مسرح Arabs Got Talent بالحركات الراقصة الشهيرة للنجم العالمي مايكل جاكسون، مثيرًا اعجاب لجنة التحكيم بشكل كبير وبكافة أعضائها.

يشار إلى أن الموسم السادس من برنامج "أرابز جوت تالنت" يعرض حاليا علي على "MBC مصر" كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.