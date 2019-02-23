موعد برنامج أرب جوت تالنت الموسم السادس 2019

بدأت الأسبوع الماضي، أولى حلقات برنامج المواهب الشهير، أراب جوت تالنت الموسم السادس، حيث ظهرت خلاله العديد من الطاقات الشبابية الرائعة، خاضة في جمهورية مصر العربية.

موعد البرنامج: السبت الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر

في سياق متصل، هناك قصة من قصص الكفاح سطرها المتسابق المصري أحمد ياسر، الذي ظهر في الحلقة الأولى من برنامج "جوت تالنت" الذي يعرض موسمه السادس عبر شاشة "MBC".

وذلك بعدما ظهر المتسابق المصري وقدم أغنية لأم كلثوم جذبت اهتمام لجنة التحكيم، التي أثنت كثيرا على أداء المتسابق، وصوتوا له بـ "نعم"، بعد مدح ما قدمه على المسرح.

وقبل لحظات من مغادرة المتسابق للمسرح، طلب الكلمة ليفاجئ لجنة التحكيم بأنه نفس المتسابق الذي حضر في الموسم الثالث وتم رفضه، وتواجد بعدها في الموسم الرابع وتم رفضه والسخرية من أدائه في ذلك التوقيت.

ذلك الأمر الذي دفع أحمد حلمي إلى الصعود على المسرح من أجل مصافحة المتسابق أحمد ياسر وتقديم التهنئة له على أدائه الذي قدمه في هذه المرحلة.