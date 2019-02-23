تردد قناة dmc نايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد القناة المصرية الشهيرة، قناة DMC المتخصصة في عرض البرامج والمسلسلات الحصرية، والتي حازت على اعجاب المواطن العربي على اختلاف أماكن تواجده، ومن أبرز أعمالها مسلسل أبو العروسة في موسمه الثاني.

ينتمي مسلسل أبو العروسة إلى الدراما العائلية التي نجحت في لم شمل الأسرة من جديد خاصة بعد شعور المشاهد بمدى القرب بينه وبين المشاركين فى العمل.

وشهد الأسبوع الماضي أحداثًا مثيرة لكلا من "جابر" الفنان مدحت صالح، وطليقته "عبير"، الفنانة نرمين الفقي، حيث افتتح أخيرا الكافية وقرر أن يحتفل بزواجه على كريمة في ذات اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تمتلك قناة DMC حقوق نشرها، وأحد أمثلتها مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الذي يقترب من الحلقة الـ 100.