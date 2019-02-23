مسلسل حنين الدم الحلقة 64

أحداث مسلسل "حنين الدم" أشبه بـ كلاسيكيات السينما الهندية حيث تتحرك الشخصيات في مسارات قدرية ، وبعض تفاصيل العمل شابها أحيانا شيء من الخلل.

جاري رفع الحلقة 64 ... انتظرونا

تدور الأحداث في أجواء عائلية متوترة، بين أخوين، فرّق بينهما انحياز الأب لواحد منهما على حساب الآخر، ليمنح كامل ثروته لابنه المطيع، الأمر الذي يسبب صراعا كبيرا بين الأخوين تستمر نتائجه طوال حلقات المسلسل.

تعود أحداث المسلسل اللبناني “حنين الدم” إلى سبعينات القرن الماضي، في وقت العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي هذه الأجواء المتوترة تدور أحداث العمل حول عائلة الثري رشيد بك (سمير شمص) وزوجته سلمى (رفقا الزير) وابنيه كمال (علي منيمنة) ونبيل (عمار شلق).

وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة الوجوه الجديدة والشابة في المسلسل والتي تمتعت بالحيوية والأداء الجيد، نذكر منها على سبيل المثال دور جوي الهاني ومونيانا مقهور.