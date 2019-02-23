كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حميدة ولبلبة وصبري فواز مع جمهور الصعيد في عروض "الأقصر للسينما الأفريقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لأول مرة في مهرجان سينمائي مصري تتوازي بعض فعالياته في محافظتين معا وفي توقيت واحد فخلال الدورة الثامنة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية سوف تعرض عدد من الأفلام وسيكرم عدد من النجوم في محافظة قنا بجامعة " جنوب الوادي " بالتوازي مع برنامج المهرجان في مدينة الأقصر.

أشادت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، بدور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في دعم المهرجانات المصرية هذا العام واهتمامها بتنمية جمهور الصعيد بشكل عام من خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وسعيها الدائم لتعزيز دور المهرجانات الثقافي في مصر.



وقالت الحسيني : أن الفكرة نشأت من خلال توصيات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتنمية الجمهور والاهتمام بوصول الخدمات الثقافية إليه وخاصة في صعيد مصر لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية وبالتالي جاءت فكرة امتداد المهرجان لمحافظة قنا بالتعاون مع إدارة جامعة جنوب الوادي وقد وافق ورحب الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي على اقتراح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وتم التعاون مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على امتداد ليالي المهرجان إلى جامعة جنوب الوادي بقنا ليشمل كليات الجامعة بقنا وذلك بزيارة الفنانين النجوم مثل الفنانة لبلبة التي تكرمها الجامعة بقنا وتهديها درع جامعة جنوب الوادي كما سيقدم الأفلام ويشاهدها مع الجمهور عدد من النجوم منهم الفنان الكبير محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة والفنانة أمينة خليل والفنانة سلوى محمد على والفنان طارق عبدالعزيز والفنان صبري فواز.



وأوضح السيناريست سيد فؤاد : سيُعرض خلال هذه المناسبة عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة على المسرح المكشوف بالجامعة ليشاهد طلاب الجامعات وطلاب وفود الجامعات المشاركة بالملتقى الفني وهذه الأفلام مختارة من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثامنة التي ستبدأ يوم 15 مارس وتمتد حتي 21 من نفس الشهر كما سأقوم بعقد ندوات تعريفية بالمهرجان بكليات جامعة جنوب الوادي بالأقصرومنها كليات (السياحة والآثار- الفنون – الحاسبات – الألسن) .

أما عن برنامج عروض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بقنا فهو كالآتي :

يوم السبت 16 مارس الساعة الخامسة مساءاً تكريم الفنانة " لبلبة " وإهداء درع الجامعة لها وعروض أفلام قصيرة مترجمة للعربية وهي فيلم " 80 بلس للمخرجين لوكي لورا و موجوم ديفيدسون من أوغندا ومدته 10 دقائق ثم عرض فيلم " داجو " للمخرج آرون يشيتلا من أثيوبيا ومدته 18 دقيقة وعرض فيلم " ياسمينا" للمخرجين علي الصميلي و كلير كاهين من المغرب وفرنسا ومدته 21 دقيقة.

أما برنامج يوم الأحد 17 مارس فيبدأ الساعة السادسة والنصف مساء اً بعرض الفيلم الروائي الطويل "ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفاليو من موزمبيق ومدته 22 دقيقة ومترجم للعربية وبحضور النجم صبري فواز، ويوم الاثنين 18 مارس في السادسة والنصف مساءً ستعرض مجموعة أفلام قصيرة مترجمة للعربية هي "قرابين" للمخرج توني كوروه من كينيا ومدته 11 دقيقة و"كازونجو" للمخرج يوهي امولي من رواندا و" أليس " للمخرج فيصل بن اغرو من المغرب ومدته 11 دقيقة بحضور الفنانة سلوى محمد علي أما يوم الثلاثاء 19 مارس في السادسة والنصف مساء اً فسيعرض الفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" للمخرج بليتز بازاول من غانا ومدته 80 دقيقة و مترجم للعربية وبحضور الفنان طارق عبد العزيز أما يوم الأربعاء 20 مارس في الساعة السادسة والنصف مساء اً فسيتم عرض أفلام الطلبة المصريين ومدتها 18 دقيقة.