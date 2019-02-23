كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين تلعب دور"أصول" في "ابن أصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصحت الفنانة سوزان نجم الدين أنها أنهت الديكور الرئيسي من تصوير مسلسلها الجديد "ابن أصول" استعدادا لعرضه ضمن منافسات شهر رمضان ٢٠١٩ المقبل والذي يشهد تعاونها الأول مع حمادة هلال وشركة سينرجي والمخرج محمد بكير وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التعاون.

وأفصحت سوزان عن إسم شخصيتها التي تتحفظ على معالمها في مسلسل "ابن أصول" حيث أنها تلعب دور "أصول" في العمل الذي قالت عنه أنه يحمل أهدافا إنسانية تمس كل بيت وكل أسرة وكل أخت وأخ وأم وابن وابنة حيث أن هذا العمل يعالج مشكلة حقيقية موجودة في كل أسرة عربية.

وتمنت سوزان أن يلامس هذا العمل المجتمع العربي بكل تفاصيله وان يحقق أهدافه المرجوة منه.

مسلسل "ابن أصول" بطول حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير