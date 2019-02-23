تراند اليوم : شاهد فضيحة قاضي الاعدامات في مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقاضي الاعدامات لمصر "حسن فريد" وهو يخطيء في قراءة آية قرآنية وقرار الاعدام النهائي .

معلقين عليها ب "قاضي الاعدامات لا يعرف القراءة" ، فيما سخر آخرون قائلين "شاهد فضيحة قاضي الاعدامات في مصر" ، فيما علق آخر قائلا : "اذن اتضح ان القاضي ليس بقاضي وانما يتبع الجلاد. هكذا تدار الحكومات في العالم العربي القضاء يتبع الرئساء" .

وسخر آخر قائلا : " يارجل روح أعدل نفسك الأول قبل متعدل فمحكمه " .

فيما اعتبر آخراً أن جهله بالقراءة دليل واضح على براءة المتهمين بقضية النائب العام قائلاً : "دا دليل ع براءه الشباب باين من جهله وتخلفه ما لو بعرف يقرا كتاب الله ويفهم كان حكم ليهم بالبراءه من اول جلسه حسبي الله ونعم الوكيل"