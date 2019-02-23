تراند اليوم : متى تطلع نتائج قياس القدرات الفترة الثانية 1440 ؟!

من المتوقع أن تصدر نتائج قياس القدرات 1440 الفترة الثانية خلال الساعات القادمة عبر المركز الوطني للقياس والتقويم لجميع المتقدمين لاختبارات قياس الفترة الثانية .

فقد أعلن المركز الوطني للقياس أن نتائج اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من الطلاب، سيتم اصدرها عبر الموقع الالكتروني عبر الانترنت من خلال توفير طريقة الاستعلام عن النتائج بسهولة تامة.



ففي رمضان الماضي، تغيَّرت طريقة الحصول على نتائج الاختبارات، فبعد أن كان هناك رابطٌ، يُظهر لك النتيجة بإدخال رقم الهوية، يمكنك الآن الاطلاع على نتائجك في "قياس" بالدخول إلى ملفك، واختيار النتائج، وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحث، وذلك عبر الرابط التالي .



وكان المركز الوطني للقياس قد ألغى صفحة البحث عن نتائج الاختبارات برقم الهوية فقط، كما كان عليه الحال في السابق، حفاظاً على الخصوصية، وبدلاً من ذلك، يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبارات التي أجريتها في المركز بالدخول إلى ملف حسابك الشخصي في موقع المركز، أو الاتصال بالهاتف الموحد 920033555، كما يمكن إرسال نتيجة الاختبار برسالة إلى جوالك.