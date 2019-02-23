كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا تدخل السباق الرمضاني المقبل بهذا المسلسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل الفنانة يسرا، السباق الرمضاني المقبل، حيث تستعد لبدء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بيت العيلة".

العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل ويشارك فيه إلى جانب يسرا الفنان حالد الصاوي ونخبة من الممثلين المصريين.

يذكر أن آخر أعمال يسرا في الدراما المصرية كان مسلسل “لدينا أقوال أخرى” الذي شاركها فيه كل من أحمد حاتم، شيرين رضا​، ​نجلاء بدر​، نهى عابدين، ​محمد شاهين​، عمر زهران، وهو من إخراج محمد على.