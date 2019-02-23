تعرف “الأن” موعد مباراة العين والنصر في دوري الخليج العربي 2019 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم مباراة بين نادي العين ونادي النصر، في إطار مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث تقام المباراة علي ملعب هزاع بن زايد، ويحاول الفريقين إقتناص الفوز بثلاث نقاط غالية، للوصول لمراكز متقدمة في ترتيب جدول الدوري الإماراتي، وذلك لأن مباراة الذهاب بين الفريقين، قد إنتهت بفوز فريق العين بثلاثية نظيفة علي النصر، وفي حالة فوز العين في هذه المباراة ايضاً، سيحافظ علي تواجده داخل المربع الذهبي، ويقلص الفارق مع صاحب الصدارة نادي الشارقة.

يحاول فريق النصر إقتناص ثلاث نقاط في حالة الفوز في هذه المباراة، بعد الهزيمة التي تلقاها علي يد فريق العين في مباراة الذهاب، حيث يحاول فريق النصر الوصول لمراكز متقدمة من ترتيب جدول الدوري، وتخطي ترتيبه الحالي وهو الحادي عشر، مع رفع رصيده الحالي ال16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

فريق العين/ فريق النصر 6,15 مساءاً بتوقيت القاهرة قناة أبوظبي – قناةدبي 1 الرياضية- الشارقة الرياضية

ويهتم عشاق الرياضة وخاصاً عشاق كرة القدم، بمعرفة مواعيد المباريات المهمة والقنوات الناقلة لها، وحرصاً منا علي متابعينا فقد وفرنا لكم، موعد مباراة العين والنصر التي ستقام اليوم23/2/2019، علي ملعب هزاع بن زايد، في إطار مباريات العودة في دوري الخليج العربي الإماراتي.

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