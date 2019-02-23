الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة عقود التربية والتعليم المؤقتة 2019 لسد عجز المعلمين (الاعلان...

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحاجة لسد الحجز في بعض الوظائف الجديدة للمدرسين، على أن يكون شغل الوظائف الجديدة عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2019، وفقاً لإحتياجات كل إدارة التعليمية في التخصصات المطلوبة والتي أوضحها إعلان وزارة التربية والتعليم، والذي ننشره تفصيلياً في السطور القادمة.

مسابقة تعاقدات وزارة التربية والتعليم المؤقتة، مُنفذة من أجل تعيين المعلمين بشكل مؤقت لسد العجز في التخصصات المطلوبة بالمدارس الحكومية، على أن يتم الإنتهاء قبل نهاية فبراير الجاري من حصر المعلمين المنتدبين في محافظاتهم، خاصةً في المناطق البعيدة والنائية، لصرف البدلات المالية على أن يتم تشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة

ويبدأ الإعلان عن المسابقة يوم الخميس 7/2/2019، بعد التأكد من حصر العجز في المدارس من التخصصات المطلوبة، لإتاحة التسجيل في المسابقة، على أن يتم توفير المعلمين المتخصصين في جميع قرى ونبوع مصر لعدم ترك حصة بدون تدريس، لضمان التعليم الجيد للطلبة في المدارس.

رابط موقع التقديم من هنا

وتلتزم وزارة التربية والتعليم، بمعايير الاختيار للمعلمين الجدد وفقاً للشروط الواجب توافرها في إعلان الوزارة، والتخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية، والتقديم الكترونياً بعد ملئ استمارة التسجيل وتقديمها للجنة تقديم والفحص بالإدارة التعليمية التابع لها، ويتم إرسالها للمديرية التعليمية تمهيداً للإختبار الإلكتروني للمؤهلين، انتهاءً بإجراء المقابلة الشخصية لإختيار الأكفاء.

يتم تدريب المعلمين بعد اختيارهم لمدة أسبوع قبل بدء العمل في المدارس، على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات والإختبارات والفحص والمقابلات قبل نهاية فبراير ليتسلم المعلمون عملهم في أسرع وقت، مع العلم أن أهم شرط من شروط التقدم، هو أن لا يكون للمعلم المتقدم قريب في قيادات التربية والتعليم، من أجل تحقيق مبادئ العدالة والشفافية، مع العلم أن العقد مؤقت لمدة 3 شهور حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

والأولوية في اختيار المعلمين، ستكون للمعلم المتقدم في إداراته ثم لأقرب مكان له، على أن تنتهي مسابقة تعيين المعلمين المؤقتة في 1 مارس المقبل، كما أنه من أفضلية الأختيار سيكون التقدير وسنة التخرج، وعلى رأس الأوراق المطلوبة، شهادة التخرج والقيد العائلي، كما أنه لن يحق للمتعاقد عقب انتهاء المدة المطالبة بالتعيين.

يبدأ فتح باب التقدم للمسابقة الأسبوع المقبل الكترونياً على موقع الوزارة، ويتقدم المعلم إلى الإدارات التعليمية التابع لها عقب انتهاء مرحلة التقدم، من أجل تقديم مسوغات التعيين بعد أن يقع عليه الإختيار، التقديم لمدة اسبوع على موقع الوزارة بعدها يتم اختيار المتقدمين وفقاً للضوابط المعلنة.

يتقاضى المعلم مرتب شهري في حدود ألف جنية، وقد تم خلال الفترة الماضية حصر الأعداد المطلوبة من المعلمين في كل مدرسة، والتي تقدر بقيمة قرابة الـ 48 ألف وظيفة لسد العجر في المدارس، وأغلبهم من معلمي الأنشطة وبعض المواد الدراسية المختلفة.