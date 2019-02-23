نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول المقترح على الطلاب لإبداء رأيهم فى الجدول مع إمكانية تعديل الجدول حسب المواعيد المتوفرة والمتاحة وبناء على رغبة طلاب الثانوية العامة المصري للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019 يوم الأحد 9 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتنتهى يوم الاثنين 1 يوليو 2019 وتستمر لمدة 11 يوم امتحانات فعلية لشعبة علمي رياضيات و9 أيام فعلية لشعبتي علمي علوم والشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019

يوم الأحد 9 -6-2019 امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب. يوم الثلاثاء 11-6-2019 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لجميع الشعب. يوم الخميس 13-6-2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب. يوم السبت 15-6-2019 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لجميع الشعب. يوم الاثنين 17-6-2019 امتحان الديناميكا لشعبة علمي رياضيات فقط. يوم الأربعاء 19-6-2019 امتحان الكيمياء لشعبتي علمي علوم ورياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. يوم السبت 22-6-2019 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. يوم الاثنين 24-6-2019 امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضيات فقط. يوم الأربعاء 26-6-2019 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة رياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية. يوم السبت 29-6-2019 امتحان مادة الفيزياء لشعبتي علمي علوم ورياضيات، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية. يوم الاثنين 1-7-2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019