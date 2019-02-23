نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم السبت 23-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.47 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.57 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 5 أيام بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 أيام بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يومين بنك المشرق 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يومين بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يومين المصرف المتحد 17.50 17.60 يومين المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يومين البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يومين بنك مصر 17.47 17.57 يومين البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 يومين

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

تحديث: اَخر أخبار سعر صرف الدولار



ثبات سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019 في جميع التعاملات البنكية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.51 للشراء، وسجل سعر البيع 17.61 جنيه، بينما سجل السعر في كريدي أجريكول للشراء 17.49، و17.59 بيع، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر.

السبت 23-2-2019 في جميع التعاملات البنكية، حيث سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.51 للشراء، وسجل سعر البيع 17.61 جنيه، بينما سجل السعر في كريدي أجريكول للشراء 17.49، و17.59 بيع، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد أمام الجنيه في البنوك، ويتأثر الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر. تابع آخر التحديثات عن سعر الدولار اليوم أولاً بأول.

أولاً بأول. استقرار أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية عند نفس المستوى منذ تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار الجمركيسعر الدولار الجمركي

نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.