محدث “الأن” إستقرار سعر الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم وتوقعات منتظرة لتغيير سعره...

نستعرض معكم من خلال التقرير التالي، سعر الأسمنت بالسوق المصري، حيث شهد سوق الأسمنت إنخفاض من بدايات العام الجديد 2019 وحتي الأن، حيث كانت أسعار الأسمنت مرتفعة، في نهاية عام 2017 وبدايات 2018 بسبب رفع الدعم عن الطاقة، التي يعمل بها مصانع الأسمنت، وتحرير سعر الصرف في أواخر 2016، الذي أثر علي سعر الأسمنت بالإرتفاع، وذلك لإعتماد الأسمنت علي خام البيلت، المستورد من الخارج وإرتفاع أسعاره في هذه الفترة.

إرتفع سعر خام البيلت اليوم في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر الطن 440 دولار في مقابل 410 دولار في بداية العام، وبالتالي سوف يؤثر ذلك علي سعر الأسمنت، وهذا التذبذب في الأسعار العالمية يولد حالة من الترقب لما سيصل إليه سعر الأسمنت، ونحن معكم بكل جديد ونقدم أسعار الأسمنت محدث يومياً.

شهد سوق الأسمنت في مصر ثبات وإستقرار في أسعاره خلال هذه الفترة، ويرتبط سعر الأسمنت بسعر خام البيلت عالمياً، وهو المكون الأساسي في صناعة الأسمنت، ونحن معكم بكل جديد يطرأ علي أسعار الأسمنت.

حالة من الترقب يشهدها سوق الأسمنت اليوم، بسبب حالة الثبات في أسعاره، وجاء ذلك بعد الإنخفاض في أسعار المواد الخام العالمية، مما أدي لإنخفاض سعر الأسمنت مع بدايات العام الحالي.

حالة من الإستقرار يشهدها سوق الأسمنت، خلال هذه الأيام الماضية بعد الإنخفاض، الذي كان منذ بدايات العام الجديد، وذلك الثبات جاء بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض، ولذلك فإن السوق في حالة ترقب لما هو جديد.

ولوحظ في الفترة الأخيرة إنخفاض سعر خام البيلت العالمي، مع توقعات بإستقرار في سعره في الأيام المقبلة، وهذا أثر بالإجاب علي سعر الأسمنت المصري، وايضاً عدد المصانع الجديدة التي أضيفت إلي مصانع الحكومة، والتنافسية في عرض أكبر كمية بالسوق، حيث يرتبط سعر الأسمنت بحالة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم 23/2/2019

الشركة المنتج سعر الطن الشركة العربية للأسمنت المسلح 835 أسمنت النهضة الصخرة 800 أسمنت السويدي السويدي 840 السويس للأسمنت السويس 815 أسمنت بورتلاند طره طره 823 أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 أسمنت شوري شوري 795

ويعتبر الأسمنت أحد أهم عوامل، البناء والتشييد الرئيسية في قطاع التشييد والبناء، وتنتشر مصانع الأسمنت في داخل مصر حيث بلغت نحو 23 مصنع، منها مصانع للدولة ومنها مصانع خاصة، ويحاول كل مصنع تخفيض سعر الأسمنت لزيادة الطلب عليه عن غيره من المصانع.

وتحتل مصر المركز الثاني عشر، علي مستوي العالم في كمية إنتاج الأسمنت، وقد أكد رئيس شعبة منتجي الأسمنت، أن هناك خطة مستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين مركز مصر عالمياً ليصل إلي نحو 84 مليون طن خلال عام 2020، مع تزليل العقبات ورفع كفاءة المصانع.