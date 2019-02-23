مطالعة الحلقة السادسة من مسلسل غصون في الوحل… ترقبوا مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة السادسة...

يعد مسلسل غصون في الوحل، هو ما يبحث عنه الكثير من الكويتين وغير الكويتين عشاق الدراما الخليجية بوجه عام والكويتية بشكل خاص، ويعد مسلسل غصون في الوحل خطوة إضافية في رصيد الدراما الكويتية، ومن المنتظر أن يحقق مسلسل غصون في الوحل نسبة مشاهدة كبيرة في الكويت والخليج العربي ككل، نظراً لما يحكيه من تفاصيل درامية إجتماعية خاصة.

وسوف نستعرض أعزائي المتابعين في هذا المقال كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بمسلسل غصون في الوحل وقصة المسلسل وأبطال العمل بالإضافة إلى رابط مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثانية فتابعونا.

نتابع معكم اليوم من خلال موقعنا آخر الأخبار المتعلقة بالمسلسل الكويتي الخليجي غصون في الوحل، الذي يتم عرض حلقاته يومياً على شاشة فضائيات قناة ام بي سي يومياً من السبت للخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وشهدت الحلقات السابقة من عرض غصون في الوحل أحداث مثيرة خاصة فيما يتعلق بغصون الشخصية المحورية في المسلسل.

مسلسل غصون في الوحل

تدور أحداث مسلسل غصون في البحر، حول غصون وهي امرأة أربعينية تعاني من عقد ومشاكل نفسية كثبرة، تجعلها تحقد على الأخرين وتتخبط في المشاكل، وهو ما يؤثر بالسلب على حياتها وتوضح بطلة العمل الفنانة هدى حسين، أنها تلعب لأول مرة هذا الدور، الذي سيمثل نقلة نوعية في حياتها الفنية، وأضافت الفنانة هدى حسين أن غصون شخصية تجمع كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها، وعاشت طفولة مؤلمة جعلتها تحقد على الأخرين وتسبب المشاكل لكل من حولها، وأكدت الفنانة هدى حسين على الطفولة الصعبة التي عاشتها غصون، حيث لم تجد حناناً من أسرتها ولا المجتمع، مما أدى إلى جعلها شخصية لا تبالي بالأخرين وهمومهم وأثر نفسياً عليها وجعلها تحقد على كل من حولها، وأوضحت الفنانة أن كل ما نعيشه في طفولتنا يظل راسخاً في عقولنا إلى الأبد، وأننا لسنا سوى انعكاساً لما عشناه في الطفولة.

غصون في الوحل

أحد الأعمال الدرامية الكويتية الضخمة، ويقوم ببطولته كل من هدى حسين ومحمد الرشيد وعبد الله الطراروة وعبدالله السيف ومحمد المنيع ولطيفة المجرن وفوزي الشطي وأميرة محمد وسارة القبندي وعلي الحسيني وغيرهم الكثير، مسلسل غصون في الوحل من انتاجات ديتونا للانتاج الفني بالتعاون مع ايجل فيلمر، وقد عرض مسلسل غصون في الوحل يوم أمس الأحد الموافق 17 فبراير 2019، على شاشة ام بي سي والتي تعد المنصة الاعلامية الأكثر انتشاراًـ في العالم العربي.

قصة مسلسل غصون في الوحل

أوضحت الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل غصون في البحر، أن غصون ستؤثر في حياة من حولها، فهي تعمل رئيسة لقسم الموظفات في إحدى الوزرات، وأنها كانت تحلم دائما بتكوين عائلة، ولكنها لا تمتلك أب أو أخ أو زوج، وتعاني من مشاكل نفسية كثيرة تؤثر بالسلب في تعاملها بالمحيطين حولها، وأكدت هدى حسين بأن شخصية غصون شخصية جديدة، ربما سيكرهها البعض وسيحبها البعض الأخر، وقالت أن دائماً الجمهور هو الحكم، فيما قالت النجمة البحرينية أميرة محمد، أنها تشعر بالفخر والإعتزاز أن تقف أمام جميع هؤلاء النجوم في مسلسل غصون في الوحل، وأوضحت أنها تلعب دور شخصية تعاني نفسياً وعاطفياً، واستأنفت حديثها قائلةً “اليوم أعود مجدداً إلى الدراما الكويتية من خلال مسلسل “غصون في الوحل” الذي تكفّل المخرج محمد دحام الشمري في إخراجه، وسيتم عرضه قريباً على الشاشة الصغيرة، حيث أؤدي فيه دور البطولة بمعية الفنانة القديرة هدى حسين، التي ألتقي بها للمرة الثالثة في مشواري، بعد مسلسلي “الدكتورة” و”صمت السنين”.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثانية

أعزائي المتابعين في كل مكان، سوف نعرض عليكم روابط حلقات مسلسل غصون في الوحل أول بأول فور عرضها على قناة ام بي سي، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل غصون في الوحل من هنا وسوف نقدم لكم اليوم رابط الحلقة الثانية من مسلسل غصون الوحل فور عرضها على قناة ام بي سي MBC فتابعونا.

يمكنكم الآن متابعة الحلقة الثانية من مسلسل غصون في الوحل عقب عرضها مباشرة على قناة ام بي سي، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل غصون الوحل الحلقة 2 من هنا، كما نعدكم بوضع الروابط الخاصة بجميع الحلقات بالتتابع فور بثها على شاشة ام بي سي.

الآن يمكنكم متابعة مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثالثة، بعد عرضها مباشرة على شاشة فضائيات ام بي سي، إليكم رابط مشاهدة الحلقة 3 من مسلسل غصون في الوحل من هنا

يمكنكم الآن متابعة الحلقة 4 من مسلسل غصون في الوحل، والتي عرض الحلقة أولاً على شاشة ام بي سي، إليكم رابط مشاهدة الحلقة الرابعة من مسلسل غصون في الوحل من هنا

يمكنكم الآن متابعة الحلقة 5 غصون في الوحل عبر موقع شاهد نت بعد عرضها على ام بي سي، ننقل لكم رابط مشاهدة غصون في الوحل الحلقة الخامسة من هنا