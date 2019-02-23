نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم السبت 23-2-2019 في محلات الصاغة المصرية تحديث دوري، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت 23-2-2019

تشهد أسعار الذهب في مصر حاله من الصعود التدريجي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في البيع والشراء 649 جنيه، أما عيار 18 فقد بلغ 555 جنيه، الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 2% من سعر الجرام.

العيار السعر بدون المصنعية السعر بالدولار عيار 24 742 جنيه 38.26 $ عيار 22 679 جنيه 35 $ عيار 21 649 جنيه 33.46 $ عيار 18 555 جنيه 28.65 $ عيار 14 435 جنيه 22.29 $ عيار 12 371 جنيه 19.10 $ سعر الجنيه الذهب 5192 جنيه 267.70 $ سعر أوقية الذهب __________ 1,312 $ سعر كيلو الذهب 742.143 جنيه 38,244.18 $

سعر الفضة اليوم في السوق المصري

أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى، وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 8.66 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 9.03 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة اليوم.

العيار الاسم في السوق المصري السعر بالجنيه المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.23 جنيه عيار 90 فضة العملات 8.13 جنيه عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.36 جنيه عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.66 جنيه عيار 99.9 فضة نقية 9.03 جنيه سعر أوقية الفضة أوقية الفضة 281.02 جنيه

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

يتغير سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها، وأسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين، ويواجه سعر الذهب هذه الفترة تراجعاً في الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري.

استخراج وإنتاج الذهب

الجدير بالذكر أن حوالي 75% من كميات الذهب الموجودة حالياً في العالم قد تم استخراجها منذ عام 1910م، حيث تبلغ كمية الذهب المستخرجة حول العالم 190 ألف طن، أما الاحتياطي الموجود تحت سطح الأرض فيقدر ب 54 ألف طن،ويمثل إنتاج كل من الصين وأوستراليا وكندا والولايات المتحدة 44% من الذهب المستخرج حول العالم، وتعد الصين أكبر الدول المنتجة للذهب.

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى قيمة له منذ 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر لأعلى قيمة لها منذ 7 أشهر ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها أن الذهب حالياً يعد أنسب ملاذ يمكن ادخاره سواء للأفراد أو الحكومات، كما أشار رئيس شعبة المجوهرات إلى قيام دول شرق اَسيا والبرازيل بالتحديد إلى جعل التعامل التجاري يستند إلى الذهب بدلاً من الدولار.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 23-2-2019 في محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 742 جنيه، أما بالنسبة لعيار 22 فقد سجل قيمة 679 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً قيمة 649 جنيه، وسجل عيار 18 فقد سجل 555 جنيه، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط، والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه للعرض والطلب، وحدوث أي تغير في السوق العالمي.

السبت 23-2-2019 في محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار 24 قيمة 742 جنيه، أما بالنسبة لعيار 22 فقد سجل قيمة 679 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً قيمة 649 جنيه، وسجل عيار 18 فقد سجل 555 جنيه، ويتأثر بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط، والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه للعرض والطلب، وحدوث أي تغير في السوق العالمي. الجنيه الذهب يسجل 5129 جنيه مصري خلال تعاملات نهاية اليوم غير شامل لسعر المصنعية.

برجاء ترك تعليق بتوقعاتكم لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة.